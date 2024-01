TJ-RJ manda apagar da internet vídeo de filho do ministro Benedito Gonçalves

Após a polêmica gerada pelo vídeo de Felipe Brandão, filho do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exibindo roupas e acessórios de grife avaliados em mais de R$ 1 milhão, a Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou a remoção do vídeo das redes sociais. Benedito Gonçalves foi o relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos.

O ministro Benedito Gonçalves| Foto: Divulgação/TSE

Segundo informações do jornal O Globo, a juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, na decisão do TJ-RJ, considerou que o propósito do vídeo era ridicularizar Felipe e prejudicar terceiros, incluindo o ministro Benedito Gonçalves.

O vídeo, compartilhado pelo influenciador holandês Anthony Kruijver Fashion, rapidamente se tornou viral no TikTok, acumulando 211,8 mil visualizações até o final da tarde do sábado (13). No conteúdo, o filho do ministro Benedito Gonçalves, acompanhado por uma mulher e uma criança, exibe roupas e acessórios de grife, cujo valor total pode ultrapassar R$ 1,2 milhão.

Na gravação, publicada no perfil especializado em moda, eles apresentam os itens com sorrisos e mencionam serem do Rio de Janeiro, no Brasil. Felipe Brandão se identifica como empresário no ramo de compra e venda de relógios de luxo.

da redação com informações da Gazeta do Povo