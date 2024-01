“Brasil é pobre porque sempre foi governado por quem só pensava em si”, diz Lula em seu 3º mandato

Nesta sexta-feira (19), durante a cerimônia de assinatura do decreto que estabelece o campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza (CE), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o “Brasil é pobre porque sempre foi governado por quem só pensava em si”.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao assinar o decreto, Lula expressou sua crença de que o país é pobre porque foi liderado por pessoas de mentalidade limitada, que sonhavam pequeno e pensavam apenas em benefício próprio. A cerimônia contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do ministro da Defesa, José Múcio, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.

Somados todos os anos de Lula e Dilma, incluindo 2023, o Brasil tem quase 15 anos de comando do PT.

Em um evento anterior, na quinta-feira (18), durante a inauguração do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, em Salvador (BA), Lula atribuiu ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), os resultados positivos alcançados, sem mencionar que a Bahia enfrenta problemas significativos de violência e desemprego, apesar da gestão petista no estado, liderada por Jaques Wagner (2007-2015) e Rui Costa (2015-2023).

Também na quinta-feira, ao participar da cerimônia de retomada dos investimentos da Petrobras na Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, região metropolitana do Recife, Lula celebrou a ampliação da refinaria, anteriormente associada a casos de corrupção durante as investigações da Operação Lava Jato.

da redação com GP