Moro chega isolado a julgamento que pode cassá-lo do Senado

Sergio Moro, representante da União Brasil no Paraná, enfrenta um julgamento que poderá resultar na cassação de seu mandato como senador. O cenário, que se desenrola em Brasília, é marcado pela singularidade de Moro atuar de forma isolada no Legislativo e no Judiciário.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O jornal Folha de S.Paulo aponta que o desfecho desse julgamento, aliado a um recente inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF), pode significar o fim definitivo da Operação Lava Jato. Em tempos em que a Lava Jato era amplamente popular, os Tribunais Superiores costumavam endossar suas decisões, e a classe política hesitava em criticar a operação. Atualmente, a situação é inversa, e Sergio Moro enfrenta desafios consideráveis nas ações judiciais contra ele.

Até o início deste ano, a maior preocupação de Moro residia na aliança entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Liberal (PL), liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que se formou contra ele. Entretanto, em janeiro, Moro viu-se também alvo de uma investigação criminal no STF. O ministro Dias Toffoli determinou a abertura de um inquérito para examinar a conduta de Moro no acordo de delação premiada do ex-deputado Tony Garcia, ocorrido há 20 anos, em 2004, no caso do Banestado.

Toffoli, que atua como relator nesse caso, intensifica a ameaça contra o ex-juiz, sendo considerado um dos principais críticos da Lava Jato dentro do Judiciário. Em 2023, Toffoli protagonizou uma das maiores derrotas da Lava Jato ao declarar que as provas dos acordos de leniência da Odebrecht, Drousys e MyWebDay eram inutilizáveis em qualquer instância ou jurisdição. Além disso, anulou a multa de R$ 10,3 bilhões da J&F no acordo de leniência do grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista, permitindo à J&F acessar integralmente as mensagens da Operação Spoofing, que incluem diálogos com membros da Lava Jato.

Desde que deixou a magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça no início de 2019, Moro enfrenta uma série de derrotas no STF, sendo a mais emblemática a anulação das condenações contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando era titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

da redação com informações da Revista Oeste