Lula garante isenção de Imposto de Renda para até dois salários mínimos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu que a tabela do Imposto de Renda será reajustada para dar isenção a quem recebe até dois salários mínimos. A intenção é que o benefício acompanhe o novo valor do mínimo, de R$ 1.412 (ou R$ 2.824 no caso de dois salários). Ele falou em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia, na manhã desta terça-feira (23).

Foto: TV Brasil / reprodução

"Com o reajuste do salário mínimo, parece que as pessoas vão voltar a pagar o Imposto de Renda, mas não vão. Porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até dois salários mínimos não pague IR. Eu tenho um compromisso de chegar até o final do meu mandato isentando todo mundo que ganhar até R$ 5 mil. É um compromisso de campanha, mas sobretudo um compromisso de sinceridade", declarou.

O salário mínimo foi reajustado de R$ 1.320 para R$ 1.412. O aumento foi de 6,97% e refletiu a alta de 3,85% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2023, além de um crescimento da economia de 3% em 2022.

A última alteração na tabela do IR foi em maio de 2023. Na época, a faixa de isenção passou de 1.903,98 para R$ 2.112. A medida virou lei em agosto. Foi estabelecida ainda a possibilidade de os contribuintes não isentos optarem por um desconto de R$ 528 em relação ao imposto devido, sem necessidade de comprovar despesas à Receita.

Na prática, pessoas físicas que recebem mensalmente até R$ 2.640, de forma bruta, também não terão de pagar IR se optarem por essa dedução simplificada. Antes da mudança, a faixa de isenção de R$ 1.903,98 por mês estava congelada desde 2015.

Com O Tempo