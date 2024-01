Reajuste dos servidores de Sete Lagoas deverá ser votado na próxima segunda em reunião extraordinária

Na manhã desta sexta (26/01) a Câmara Municipal de Sete Lagoas divulgou uma nota oficial acompanhada de vídeo do presidente da casa convocando para uma Reunião Ordinária na próxima segunda-feira (29/01), às 10h. O objetivo é votar o projeto de lei que trata dos reajustes salariais de servidores públicos no município.

Vereador Caio Valace (PODEMOS), presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foto: SeteLagoas.com.br / Reprodução.

Nos materiais publicados, o presidente Caio Valace explica que apenas poderia convocar a reunião após o protocolo da matéria na Câmara. O texto da nota informa ainda que o prefeito Duílio de Castro protocolou o Projeto de Lei Ordinária 55/2024 na manhã desta sexta-feira às 9h e 11 minutos.

Veja a nota na íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

Servidores públicos não serão prejudicados: presidente da Câmara marca votação de reajuste ara segunda-feira em Reunião Extraordinária

Projeto só foi protocolado pelo Poder Executivo nesta sexta-feira (26/01), às 9h11

O presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Caio Valace, esclarece que o prefeito Duílio de Castro protocolou, na manhã desta sexta-feira (26/01), às 9h11. O Projeto de Lei Ordinária 55/2024, que “DISPÕE SOBRE A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS E O VALOR DO VENCIMENTO BASE MÍNIMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,

O Trâmite regular dos processos se inicia somente a partir do momento em que a matéria é protocolada. O presidente esclarece, ainda, que despachou o Projeto para análise da Comissão Representativa – responsável pelo parecer neste período de recesso parlamentar - assim que foi protocolado na Casa.

Portanto, seria impossível convocar qualquer reunião sem o devido protocolo da matéria e o trâmite legal. Qualquer notícia veiculada a respeito desse Projeto nas redes sociais, diferente do que está sendo aqui esclarecido, é apenas “fake news” com a intenção de manchar a imagem da Câmara Municipal.

Assim sendo, a Reunião Extraordinária para a votação do PL 55/2024 está marcada para a próxima segunda-feira (29/01), às 10h, e todos os vereadores foram convocados a comparecer. A Câmara Municipal, por meio do presidente do Legislativo, vereador Caio Valace, reafirma seu compromisso em apoiar incondicionalmente todos os servidores públicos, garantido, assim a revisão anual dos vencimentos e o piso salarial das categorias.

