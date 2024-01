Morre aos 88 anos ex-prefeito de Sete Lagoas Marcelo Cecé

Morreu, na manhã deste domingo (26) o ex-prefeito de Sete Lagoas Marcelo Vasconcelos de Oliveira, o Marcelo Cecé, aos 88 anos. O político estava internado com insuficiência renal no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Foto: Programa Entrelinhas / YouTube / reprodução

Cecé foi duas vezes chefe do executivo municipal, nos mandatos de 1983 a 1988 e entre 1997 a 2000, com uma gestão desenvolvimentista, a realizar obras por toda a cidade - também, em suas gestões foram marcadas as chegadas de grandes empreendimentos em Sete Lagoas.

Cecé teve um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2020, o que levou a ser hospitalizado. Na última sexta-feira (26), o político foi internado no HNSG em estado grave.

O velório do ex-prefeito será realizado daas 15 às 22 hs no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino neste domingo (28), no centro de Sete Lagoas. O corpo de Marcelo Cecé será encaminhado para Belo Horizonte, onde será cremado.

Atualização às 11h54 - 28 de janeiro

Da redação