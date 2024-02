ONG rebate Toffoli e alerta para ‘reações hostis’ ao trabalho anticorrupção

A Transparência Internacional respondeu às alegações do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 5, depois que o juiz autorizou uma investigação contra a organização não governamental nesta manhã.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conforme a organização, ela “jamais recebeu ou receberia, direta ou indiretamente, qualquer recurso do acordo de leniência do grupo J&F ou de qualquer acordo de leniência no Brasil”.

“A organização tampouco teria — e jamais pleiteou — qualquer papel de gestão de tais recursos”, observou a ONG. “Através de acordos formais e públicos, que vedavam explicitamente o repasse de recursos à organização, a Transparência Internacional — Brasil produziu e apresentou estudo técnico com princípios, diretrizes e melhores práticas de transparência e governança para a destinação de ‘recursos compensatórios’ (multas e recuperação de ativos) em casos de corrupção.”

Toffoli ordenou uma investigação sobre os serviços prestados pela Transparência Internacional ao Ministério Público Federal durante o período da Lava Jato.

Em sua declaração, a ONG afirmou que as reações adversas ao seu trabalho anticorrupção estão se tornando cada vez mais sérias e frequentes em várias partes do mundo. A organização enfatizou que os ataques às vozes críticas na sociedade, que denunciam a corrupção e a impunidade dos poderosos, não podem ser aceitos como algo normal. A Transparência Internacional reafirmou seu compromisso em promover a transparência e a integridade no Brasil e no mundo.

Leia a nota completa da ONG, sobre a decisão de Toffoli

“Em resposta à decisão do ministro Dias Toffoli divulgada hoje, a Transparência Internacional — Brasil esclarece, mais uma vez, que são falsas as informações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização.

A Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia, direta ou indiretamente, qualquer recurso do acordo de leniência do grupo J&F ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. A organização tampouco teria — e jamais pleiteou — qualquer papel de gestão de tais recursos. Através de acordos formais e públicos, que vedavam explicitamente o repasse de recursos à organização, a Transparência Internacional — Brasil produziu e apresentou estudo técnico com princípios, diretrizes e melhores práticas de transparência e governança para a destinação de “recursos compensatórios” (multas e recuperação de ativos) em casos de corrupção.

O relatório incluía recomendação de que o Ministério Público não deveria ter envolvimento na gestão destes recursos. O estudo e as recomendações não tiveram e não têm qualquer caráter vinculante ou decisório. O Memorando de Entendimento que estabeleceu esta cooperação expirou em dezembro de 2019 e não foi renovado, encerrando qualquer participação da Transparência Internacional. Tais alegações já foram desmentidas diversas vezes pela própria Transparência Internacional e por autoridades brasileiras, inclusive pelo Ministério Público Federal.

Apesar disso, essas fake news vêm sendo utilizadas há quase cinco anos em graves e crescentes campanhas de difamação e assédio à organização. Reações hostis ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional são cada vez mais graves e comuns, em diversas partes do mundo. Ataques às vozes críticas na sociedade, que denunciam a corrupção e a impunidade de poderosos, não podem, no enfatizar, ser naturalizados. Seguiremos cumprindo nosso papel na promoção da transparência e da integridade no Brasil e no mundo”.

da redação com Revista Oeste