Câmara de Sete Lagoas retoma atividades hoje (06) após recesso parlamentar

Retornam nesta terça-feira, 6/02, as Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Sete Lagoas após recesso parlamentar. A pausa teve fim, oficialmente, no dia 2 de fevereiro. Na pauta, Projetos e Anteprojetos de Lei relevantes e de interesse público, além de Pedidos de Providência e Moções de Congratulação.

Plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Foto: CMSL/Divulgação

Entre os destaques está o Projeto de Lei 544/2023, que institui o Dia do Escritor Sete-lagoano, de autoria da Mesa-diretora e originário da vereadora do Parlamento Jovem, Izabelly Ketlen Vieira Paulino.

Também entrará em apreciação o Projeto de Lei 358/2023, que reconhece como de relevante interesse para o patrimônio cultural imaterial do município de Sete Lagoas a “Festa de São Cristóvão”. Na justificativa, o autor, vereador Rodrigo Braga (PV), explica que “o presente Projeto de Lei tem por objetivo a valorização da cultura local, através do reconhecimento do relevante interesse para o patrimônio cultural imaterial a “Festa de São Cristóvão”, que ocorre anualmente na Paróquia de São Cristóvão, mas que já se tornou uma manifestação cultural e religiosa de toda cidade.”

Outros destaques

O vereador Pastor Alcides (PP) é autor do Projeto de Lei nº429/2023, que entrará em votação em 1º Turno, e que institui a Copa dos Servidores “Paulinho Sangue Bom”. Também estará na pauta de votações o Projeto de Lei 518/2023, de João Evangelista (PSDB) e Rodrigo Braga, dispõe sobre a instituição da “Marcha da Consciência Negra” no município de Sete Lagoas.

Estes e outros projetos serão votados nesta terça-feira, 6, a partir das 9h, no Plenário Wilson Tanure. A reunião é aberta ao público e também pode ser acompanhada pelo Youtube da Câmara Municipal de Sete Lagoas, ao vivo. Os principais assuntos são repercutidos na grade de programação da Rádio (103,5 FM) e da TV Câmara (11,2 canal aberto).

A pauta da reunião pode ser acessada clicando aqui.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas