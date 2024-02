Polícia Federal cumpre mandados contra Bolsonaro e militares sobre tentativa de golpe de estado

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (8) mandados de prisão e de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais do exército e aliados de grande relevância. A investigação classifica como ‘organização criminosa’ o grupo ligado ao ex-presidente que teria atuado em uma tentativa de golpe após as eleições de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado por Lula no segundo turno.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A investigação aponta as ações e as inteções do grupo que teria se articulado para obter vantagens com a manutenção do então presidente da República no poder.

A operação desta quinta-feira se chama Tempus Veritatis, que em latim significa ‘hora da verdade’, e coloca em cheque a teoria de que as eleições de 2022 teriam sido fraudadas e que o exército poderia intervir para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se mantivesse no poder executivo.

Entre os alvos da operação estão:

Valdemar Costa Neto (presidente do Partido Liberal - PL)

Jair Bolsonaro (ex-presidente da república)

General Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional - GSI)

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)

Marcelo Câmara (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro)

Filipe Martins (ex-assessor de Jair Bolsonaro)

General Walter Braga Netto (candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022)

Almir Garnier Santos (ex-comandante-geral da Marinha)

General Stevan Teófilo Gaspar de Oliveira (ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército)

Tércio Arnaud Thomaz (ex-assessor de Bolsonaro)

Ao todo, segundo a PF, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas.

No caso do ex-presidente, a Polícia Federal esteve novamente em sua casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele foi alvo de uma medida cautelar e, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e deve entregar o passaporte às autoridades nas próximas 24h.

Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e são cumpridos nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Essa é a segunda fase da operação. Nesta fase, as investigações da PF apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, para viabilizar e legitimar uma possível intervenção militar com o intuito de manter Bolsonaro no poder.

Como foi a tentativa de golpe

Segundo a apuração feita pela Polícia Federal, o grupo composto por aliados do ex-presidente Bolsonaro agiu em conluiu em dois diferentes eixos para tentar anular as eleições presidenciais de 2022.

Em uma primeira frente, a Polícia Federal identificou que aliados do ex-presidente construiram e propagaram uma versão fraudulenta sobre as eleições. Essas teorias foram disseminadas na internet e apontavam uma versão falaciosa sobre vulnerabilidades nas urnas eletrônicas - discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022, segundo a PF.

Em um segundo momento, esses aliados atuaram para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito, através de um golpe de Estado, com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível.

Com Itatiaia