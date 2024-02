Áudio mostra coação de servidores para irem a evento de Lula no RJ

Um áudio vazado de uma reunião de funcionários da prefeitura de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, revela que o prefeito Waguinho, esposo da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, teria ordenado que os servidores municipais comparecessem ao evento de Lula, ocorrido na terça-feira (6/2), na Baixada Fluminense.

Durante a reunião realizada na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos, que ocorreu na sexta-feira (1º/2), diretores forneceram instruções sobre o evento e afirmaram que, apesar do ponto facultativo decretado pelo prefeito, a presença dos funcionários no comício era obrigatória.

Foto: metropoles.com

Os funcionários foram orientados a usar bonés em apoio a Lula e indicaram os momentos em que o presidente deveria ser aplaudido.

No áudio, uma das diretoras mencionou que a prefeitura disponibilizaria um ônibus para os servidores da escola irem ao evento, além de oferecer café da manhã, almoço, água e lanches.

Outra pessoa presente na reunião afirmou que o prefeito Waguinho solicitou que os funcionários usassem bonés, camisas e faixas de apoio ao presidente Lula.

“(…) Todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. Conclusão: todos nós terça-feira lá [no evento de Lula]. (…) O prefeito já viu a questão do almoço, vão distribuir as camisas, vai ter almoço… Nós vamos com vocês no ônibus, vamos deixar vocês lá e vocês vão ficar representando a escola, vai ter a faixa, que nós vamos deixar com vocês. Nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários”, disse uma das diretoras na reunião.

Waguinho decretou ponto facultativo no dia do evento devido à visita de Lula a Belford Roxo. No Diário Oficial do município, o prefeito justificou o decreto devido ao "movimento de veículos" em razão da comitiva presidencial.

As lideranças da Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos também mencionaram que os ônibus fretados ficariam circulando pela cidade no dia do evento e levariam também servidores da Saúde municipal.

Durante a reunião, as lideranças da escola também instruíram os funcionários sobre os momentos em que deveriam agitar faixas e aplaudir o presidente Lula.

Além do áudio, a coluna recebeu capturas de tela do grupo da creche municipal Tia Irene, de Belford Roxo, onde a diretora da unidade forneceu instruções aos funcionários sobre o horário e o local de encontro para a partida do ônibus que os levaria ao evento de Lula.

Servidores também relataram à coluna que foram obrigados a ir nos ônibus contratados pela prefeitura e não tiveram a opção de ir por conta própria.

Lula visitou Belford Roxo na terça-feira para inaugurar uma escola municipal em homenagem ao seu falecido neto, Arthur Araújo Lula da Silva. Além da inauguração da escola, Lula participou de eventos que marcaram o início das obras da nova sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e de um hospital oncológico na cidade.

da redação com Metrópoles