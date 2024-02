Oposição exige explicações do Governo Lula sobre fugas de penitenciária de segurança máxima

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para exigir explicações sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida na quarta-feira (14/2). Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34, ambos ligados à facção Comando Vermelho.

Foto: Evaristo Sa/AFP/ O juiz federal Sergio Moro

O senador Sergio Moro (União-PR), ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, destacou que essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema federal. Moro ressaltou a necessidade de esclarecimentos por parte do Governo Federal sobre o ocorrido.

Inicialmente, os detentos estavam na penitenciária de Antônio Amaro, no Acre, mas foram transferidos para Mossoró em setembro de 2023 após uma rebelião que resultou na morte de cinco presos, sendo três deles decapitados. Rogério e Deibson estavam presos na mesma unidade que Fernandinho Beira-Mar.

A Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte estão trabalhando para recapturar os fugitivos e investigar as circunstâncias da fuga. Em comunicado, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) informou que o secretário André Garcia viajou para Mossoró para investigar os fatos e apurar as responsabilidades.

Outros parlamentares também se manifestaram sobre o caso. O deputado federal Sanderson (PL-RS), presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, afirmou que o incidente reflete o estado caótico da segurança pública no Brasil, enquanto o senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou a ausência do presidente Lula em território nacional, destacando o descaso do governo do PT com a segurança pública.

da redação