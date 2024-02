Dino propõe fim da aposentadoria compulsória para juízes e militares que cometerem crimes graves

Na última semana de seu mandato no Senado, o ex-ministro da Justiça Flávio Dino (PSB-MA) apresentou nesta segunda-feira (19) uma PEC que visa acabar com a aposentadoria compulsória para juízes, promotores e militares que cometerem crimes graves.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A proposta busca igualar o tratamento dado a esses servidores com o que ocorre com demais servidores públicos que praticam delitos como corrupção. Em vez de receberem aposentadoria, Dino defende que sejam excluídos do serviço público.

"Não há razão para essa desigualdade de tratamento", justificou Dino em suas redes sociais.

Amanhã apresentarei ao Senado, visando às assinaturas de apoio, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deixando claro, definitivamente, que juízes, promotores ou militares que cometerem delitos graves devem ser EXCLUÍDOS do serviço público. E não “aposentados compulsoriamente”… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 18, 2024

Ainda nesta semana, antes de renunciar ao cargo no Senado na quarta-feira (21), Dino pretende apresentar outros três projetos de lei. No dia 22, ele será empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga deixada por Rosa Weber

Da redação

Fonte: Itatiaia