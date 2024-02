Vereador Janderson Avelar registra B.O. contra matéria que aponta irregularidade em campanha eleitoral

Uma suposta denúncia de irregularidade em doações na campanha eleitoral de 2022 fez com que o vereador Janderson Avelar (MDB) procurasse a Polícia na tarde de terça-feira (20) para fazer um boletim de ocorrência contra um portal noticioso de Sete Lagoas.

Foto: Janderson Avelar / divulgação

A denúncia, divulgada naquele mesmo dia, aponta que o Ministério Público estaria investigando uma suposta irregularidade em doação realizada para a campanha do vereador a deputado federal. É relatado que um idoso teria feito uma doação de R$ 10 mil para a campanha e que o valor extrapolaria 10% de sua renda bruta mensal, o que é vedado na lei.

Ainda de acordo com a publicação, o homem não saberia desta doação e que seu nome foi usado de maneira irregular. Nisso, o idoso poderia ser multado em R$ 20 mil pela irregularidade – ademais, a matéria fala que Janderson poderia perder o mandato de vereador pelo fato.

O SeteLagoas.com.br procurou o edil na terça-feira (20) sobre o caso. Janderson aponta que suas contas para a campanha eleitoral de 2022 foram aprovadas e que desconhece ações na justiça contra essa denúncia (leia nota completa abaixo). A reportagem apurou que o processo citado dentro da matéria relatada está sob segredo de justiça.

No início da noite daquele dia, o vereador divulgou um vídeo em suas redes sociais feito na fachada da 19ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sete Lagoas. Ele aponta que fez um boletim de ocorrência contra o portal noticioso e reafirma que não possui nenhuma denúncia sobre tal irregularidade.

Confira nota completa enviada por Janderson Avelar:

“No dia 20/02/2024 o jornal eletrônico Megacidade veiculou, em seu site, redes sociais e grupos de mensagens, matéria jornalística afirmando que o Vereador Janderson Avelar estaria sendo investigado pela Justiça por suspeita de utilizar o nome de um idoso de 83 anos para doação irregular nas eleições de 2023 e, que por esse motivo, o Vereador poderia ficar inelegível.

Conforme se extrai da matéria, o Vereador Janderson Avelar teria usado um idoso indevidamente para doação de campanha.

Em contato com o Vereador Janderson Avelar ele informou que tais alegações são absolutamente inverídicas, tendo ressaltado que suas contas da campanha eleitoral de 2023 foram devidamente aprovadas pelo órgão competente e, ainda, que desconhece qualquer procedimento investigatório do Ministério Público ou Ação Judicial que lhe diga respeito em razão dos fatos narrados.

Questionado sobre a motivação de o veículo publicar notícias falsas a seu respeito, o Vereador esclareceu que 2024 é ano eleitoral e, portanto, acredita que o veículo está tentando prejudicar sua imagem mediante publicação de fake News, isso, porque, uma pessoa ligada aos dirigentes desse veículo pleiteou e não conseguiu vaga em seu gabinete.

Quanto ao idoso que teria realizado doação para sua campanha, o Vereador Janderson Avelar explicou que ele era amigo e colega de trabalho do seu falecido pai, sendo um apoiador de seu trabalho. Acrescentou, ainda, que o senhor mencionado na matéria vem apoiando seu trabalho desde sua candidatura a vereador, tendo, inclusive, realizado doações na sua campanha realizada no ano de 2020 e, que com uma simples consulta no Portal de Transparência da Prefeitura de Sete Lagoas todo cidadão poderá constatar que o doador apresenta condições e critérios legais para realizar doações.

Nesse sentido, o Vereador Janderson Avelar ressaltou que as doações de campanhas eleitorais são realizadas pelos próprios apoiadores e, portanto, o candidato não escolhe os seus doadores ou o valor que cada um deseja contribuir, razão pela qual qualquer irregularidade nesse tocante não diz respeito a conduta do candidato e, portanto, não acarreta a inelegibilidade desse.

Por fim, o Vereador Janderson Avelar esclareceu que o número do processo informado na matéria do site Megacidade não envolve seu nome como representante ou representado, além de que, o feito tramita em segredo de Justiça”

Da redação