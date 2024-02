Apoio a Bolsonaro em ato pela democracia é destaque na imprensa internacional

O evento em defesa da democracia convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que atraiu cerca de 750 mil participantes para a Avenida Paulista no último domingo, teve repercussão na imprensa internacional, com os principais jornais do mundo cobrindo a manifestação. Durante o evento, Bolsonaro e seus aliados abordaram temas como democracia, liberdade e mudanças visando um futuro promissor para o Brasil.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem em manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro de 2024 (Redes sociais/Reprodução) Leia mais em: https://veja.abril.com.br/politica/quantas-pessoas-foram-ao-ato-de-bolsonaro-governo-de-sp-faz-estimativa

O jornal The Times of Israel destacou positivamente o gesto de Bolsonaro ao exibir a bandeira de Israel no início de seu discurso. Para a publicação, esse ato representa uma clara reprovação às declarações recentes de Lula, que comparou as ações de Israel em Gaza ao Holocausto. O artigo também ressaltou a relação próxima entre Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

In rebuttal of Lula, Brazil’s ex-leader Bolsonaro waves Israeli flag at mass rally https://t.co/KtUKjAvF2I — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 25, 2024

A BBC News disse que, apesar das acusações, o ex-presidente continua sendo a figura de maior influência da direita no Brasil.

Thousands rally in support of Brazil's ex-leader Jair Bolsonaro https://t.co/uPkz0U2Tfd — BBC News (World) (@BBCWorld) February 26, 2024

Ao relatarem informações da agência de notícias Reuters, os periódicos The Guardian, El País e Clarín informaram que "centenas de milhares" de simpatizantes do ex-presidente se congregaram na Avenida Paulista para expressar seu apoio. No entanto, os jornais caracterizaram Bolsonaro como um "líder de extrema-direita" que se posiciona de maneira antagônica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descrito como sendo de "centro-esquerda".

O Clarín, jornal argentino, destacou que Bolsonaro "demonstrou sua popularidade em uma manifestação em massa contra as acusações de tentativa de golpe".

A agência AFP também noticiou o fato e afirmou que “milhares de pessoas se manifestam por Bolsonaro em meio a uma tempestade legal”.

🇧🇷Thousands of Brazilians poured into the streets of Sao Paulo on Sunday after ex-president Jair Bolsonaro called for a show of support as he faces accusations he plotted a coup to stay in power.https://t.co/w5cX8QnuvR pic.twitter.com/CUlWUpW9rQ — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2024

O Le Figaro relatou que "dezenas de milhares de pessoas se reuniram neste domingo, 25 de fevereiro, em São Paulo, em apoio ao ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, o suficiente para testar sua popularidade em meio a um escândalo por suspeitas de uma ‘tentativa de golpe de Estado’".

Segundo o Le Monde, "apesar das acusações legais, Bolsonaro é tão popular quanto sempre entre sua base".

A Bloomberg afirmou que Bolsonaro "liderou apoiadores em um comício no coração da maior cidade do Brasil no domingo, em uma tentativa de demonstração de força contra oponentes políticos e a Suprema Corte do país, enquanto o ex-presidente enfrenta uma ladainha de problemas legais." O jornal também mencionou a presença de 750 mil pessoas na manifestação.

da redação com RO