Jornalista português detido no Brasil ao cobrir ato pela democracia repercute no mundo

A detenção do jornalista português Sérgio Tavares, do Canal Sérgio Tavares, no Aeroporto de Guarulhos, ao desembarcar para cobrir o ato pela democracia na Avenida Paulista, causou repercussão internacional. Jornais e perfis independentes alertaram nas redes sociais sobre a repressão no Brasil.

Foto: Reprodução/@canal_sergiotavares2

Tavares teve seu passaporte apreendido e foi conduzido à delegacia da Polícia Federal (PF) para interrogatório, sendo liberado após quatro horas.

O jornalista norte-americano Glenn Greenwald também comentou o caso em seu perfil no Twitter.

O site de notícias polonês Visegrad 24 também utilizou as redes sociais para destacar o constrangimento enfrentado pelo jornalista português ao desembarcar no Brasil.

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), de Portugal, divulgou uma nota de repúdio intitulada “Ditadura no Brasil contra o português Sérgio Tavares”. No comunicado, a legenda exige que o governo português se posicione sobre o incidente.

Segundo a nota, essa “perseguição fascista” por parte da extrema-esquerda que apoia o presidente Lula da Silva é resultado da complacência do governo e do presidente com criminosos condenados por crimes.

Durante o interrogatório, por orientação de seu advogado, Tavares permaneceu em silêncio, afirmando que veio apenas para documentar imagens como um cidadão livre em um movimento pela democracia convocado por Jair Bolsonaro.

da redação com Revista Oeste