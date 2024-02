Polícia Federal cumpre mandados de prisão em operação pelo 8 de janeiro

Nesta quinta-feira, 29, a Polícia Federal está executando três mandados de prisão, sete de monitoramento eletrônico e 24 de busca e apreensão na 25ª fase da Operação Lesa Pátria. Essa operação investiga os atos de vandalismo ocorridos nos prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Foto: Ascom STF

Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator dos casos relacionados aos eventos de 8 de janeiro.

As ações estão sendo realizadas em diversos estados do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Os três mandados de prisão envolvem alvos em São Paulo e no Distrito Federal.

Além disso, o ministro Moraes determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A Polícia Federal estima que os danos causados ao patrimônio público possam chegar a R$ 40 milhões.

O objetivo da operação é identificar as pessoas que financiaram e incentivaram os eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e danos generalizados aos imóveis, móveis e objetos dessas instituições.

Os fatos investigados podem constituir crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição ou deterioração de bens especialmente protegidos.

A seguir, veja onde estão sendo cumpridas as medidas judiciais relacionadas aos eventos de 8 de janeiro: