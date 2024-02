Governo vai enviar ao Congresso proposta para extinguir saque-aniversário do FGTS, diz ministro do Trabalho

Compreendendo o FGTS Digital

O FGTS Digital é uma nova ferramenta que unifica vários sistemas relacionados às obrigações do FGTS. Seu objetivo é tornar a vida dos empregadores mais fácil e simples, usando as informações do eSocial como banco de dados, uma interface totalmente online e várias opções para a geração de guias.

A expectativa com essa plataforma é arrecadar R$ 13 bilhões, atendendo a 4,5 milhões de empregadores que emitirão seis bilhões de guias por mês, assegurando o depósito individual para mais de 45 milhões de trabalhadores.

Por meio da plataforma, os empregadores poderão fazer o recolhimento do FGTS usando o Pix. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento diretamente no aplicativo ou site do banco do empregador.

Ao contrário dos boletos tradicionais, a transação via Pix é instantânea. Segundo o governo, essas mudanças proporcionarão maior rapidez, segurança e simplificação no processo de pagamento.

Além disso, o FGTS Digital contará com um sistema próprio para administrar procedimentos de restituição e compensação de valores pagos de forma indevida.

Outra vantagem do novo sistema é a forma como os dados das empresas são coletados. O banco de dados do FGTS Digital será alimentado pelas informações fornecidas pelos empregadores no eSocial, promovendo também maior transparência.

Com os dados do eSocial, os empregadores poderão gerar guias personalizadas, além de recolher diferentes competências em um único documento, reduzindo custos operacionais e agilizando as atividades. Todos os processos serão totalmente digitais.

As funcionalidades do FGTS Digital foram testadas de 16 de agosto de 2023 até 15 de janeiro. Todas as procurações feitas durante o período de testes permanecerão válidas após a implementação do sistema.

Após o lançamento do serviço, a implementação completa está prevista para 1º de março. A partir desta data, o recolhimento das guias será até o dia 20 de cada mês.

da redação com CNN