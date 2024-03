Lula é denunciado por genocídio de Ianomâmis em Haia após aumento de mortes

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) protocolou uma denúncia contra o presidente Lula no Tribunal Penal Internacional, acusando-o de genocídio contra os indígenas Yanomami. A denúncia, apresentada na sexta-feira, destaca um aumento de 5,8% no número de mortes entre os Yanomami em 2023, totalizando 363 óbitos, em comparação a 343 no ano anterior.

Lula foi denunciado ao Tribunal de Haia acusado de genocídio de yanomamis.| Foto: Ricardo Stuckert/Secom

A denúncia também aponta para uma crise humanitária exacerbada pela mineração ilegal e desmatamento nas terras Yanomami, localizadas entre os estados do Amazonas e Roraima. Gayer argumenta que as promessas de Lula de reduzir a mortalidade entre os Yanomami não foram cumpridas, criticando a falta de medidas eficazes para proteger os indígenas de ameaças externas.

Ele destaca a relação direta entre a presença de garimpeiros e madeireiros ilegais na área e o aumento de desnutrição e doenças entre a população indígena. A denúncia se baseia em evidências como artigos de imprensa, números oficiais e relatórios governamentais.

Gayer também menciona um precedente no Tribunal de Haia, que já aceitou acusações semelhantes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No contexto da denúncia, Gayer publicou um vídeo em seu canal no YouTube, com mais de 1 milhão de seguidores, onde compara as taxas de mortalidade durante os governos de Michel Temer, Bolsonaro e Lula, criticando duramente a gestão atual pelo não fornecimento de medicamentos essenciais aos Yanomami.

da redação com Gazeta do Povo