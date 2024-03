Seminário inicia as ações de conscientização no mês da mulher, na Câmara de Sete Lagoas

Foi realizado na Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos últimos dias 4 e 5, o Primeiro Seminário da Mulher de Sete Lagoas e região. O evento debateu a cidadania e os direitos da mulher. O Presidente da Casa, Vereador Caio Valace, abriu a solenidade falando da importância de se ter esse espaço de conversa aberto ao público.

Foto: Ascom CMSL

“Este é um Seminário que demonstra ser da mais alta relevância não só nos direitos das mulheres, mas também no combate à violência e nas oportunidades de trabalho. Desde março do ano passado estamos atentos às políticas de valorização e respeito à mulher,” ressaltou o parlamentar.

O Prefeito Duílio de Castro, também participou da solenidade na abertura e ressaltou sobre a relevância de debater sobre o tema e explanar o que Sete Lagoas vêm fazendo no quesito de políticas públicas para mulheres, principalmente, após a criação do conselho e da secretaria voltadas especialmente à elas.

Quem também teve presença destacada no evento foi a Delegada da Mulher de Sete Lagoas, Valquiria Barreto, que na oportunidade, informou sobre números e estatísticas da violência contra a mulher na cidade.

Para a delegada, a política pública é uma forma de diminuir a alta incidência de casos de violência contra a mulher.

Movimentos feministas, os Conselhos: Promoção da Igualdade Racial, da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e da Pessoa com deficiência também ocuparam o espaço para expor as movimentações realizadas em benefício das mulheres.

No segundo dia, as Vereadoras da Casa, Carol Canabrava, Heloísa Frois, Marli de Luquinha e Silvia Regina debateram sobre a presença das mulheres na política e os avanços sociais e ressaltaram a importância da representatividade feminina em todas as esferas de poder.

O Seminário foi organizado pelo Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, e a diretora, Priscila Horta, fez um balanço do encontro.

“Nós plantamos uma semente muito importante sobre os direitos das mulheres, sobre o exercício da cidadania e mais do que isso, falamos de avanços e perspectivas que temos ao longo do caminho.”

Da Redação com Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas