PAC Seleções: Sete Lagoas teve 14 projetos aprovados, confira as áreas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (7) mais obras dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), desta vez com seleções realizadas em municípios de todos os estados do Brasil - Sete Lagoas teve 14 projetos aprovados.

Chamado de PAC Seleções, o projeto tem eixos em setores como Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. Compreendida em 16 modalidades, as obras são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos. No total, foram selecionados 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros.

De acordo com o Governo Federal, as seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

Obras em Sete Lagoas

A cidade foi contemplada com projetos dentro do PAC Seleções nas áreas de esporte (com um espaço esportivo comunitário) e na saúde, com novas ambulâncias para o SAMU, além de obras de Políclínias, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Além do PAC Seleções, o programa tradicional já está com obras em esgotamento sanitário, no Minha Casa Minha Vida, na continuação de construção de creches e investimentos na Embrapa Milho e Sorgo. Em algumas destas obras, será retomada a construção que foi parada e também a realização de novas empreitas.

Confira as obras que serão realizadas na cidade pelo Novo PAC:

Minas Gerais

No PAC Seleções, Minas Gerais receberá investimentos do Governo Federal para realizar 647 obras, em áreas acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura, alcançando 16,2 milhões de mineiros, 79% da população do estado.

Atualização às 12h21 - 8 de março

Diferentemente como escrito, foram aprovados 14 projetos do PAC Seleções para Sete Lagoas, e não 5, como informado anteriormente.

