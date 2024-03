MP dá prazo de cinco dias para Zema se manifestar sobre ambulâncias paradas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) concedeu um prazo de cinco dias úteis para que o governador Romeu Zema esclareça a situação de 47 ambulâncias que estão paradas desde novembro do ano passado. Inicialmente, os veículos estavam no pátio do antigo Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da capital, e depois foram transferidos para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-MG), na região Oeste.

Foto: Reprodução / Twitter Itatiaia

A denúncia foi feita ao MPMG pelo deputado estadual Cristiano Silveira, que também formalizou a mesma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). As ambulâncias foram doadas pelo Ministério da Saúde para serem usadas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e, segundo a representação, que cita uma norma federal, deveriam ter sido entregues no prazo máximo de 90 dias. No entanto, elas estão paradas há mais de cem dias.

Até agora, desde a doação das 47 unidades, apenas uma foi entregue ao município de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, durante o processo de recebimento e emplacamento, ocorreu um problema relacionado à autorização para transferência de propriedade do veículo. Atualmente, 42 já foram emplacadas e aguardam a emissão do seguro veicular por parte dos consórcios para que o processo de cessão seja formalizado.

da redação com EM