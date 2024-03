Preço dos alimentos dispara e preocupa o Governo Federal

Os preços dos alimentos consumidos nos lares brasileiros têm apresentado um aumento acima da inflação desde outubro do ano passado. Nos primeiros dois meses deste ano, a alta atingiu 2,95%, mais que o dobro do IPCA, o índice oficial de inflação, que foi de 1,25%.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Esse aumento nos preços dos alimentos tem preocupado o governo federal, levando o presidente Lula a realizar uma reunião ministerial para discutir a questão. Em fevereiro, a alta de preços foi impulsionada por itens como cebola, batata-inglesa, frutas, arroz e leite longa vida.

No decorrer do ano, o preço da batata-inglesa já subiu 38,24% e da cenoura, 56,99%. André Almeida, gerente da pesquisa do IBGE, diz que os preços dos alimentos, principalmente in natura, têm sido impactados pelo clima desde o fim do ano passado.

O fenômeno climático El Niño intensificou as variações climáticas e criou dificuldades de colheita, trazendo um prejuízo extra aos preços. Entre os produtos, a cenoura (43,85%), a batata-inglesa (29,45%), o feijão-carioca (9,70%), o arroz (6,39%) e as frutas (5,07%) foram os destaques do IBGE para o mês.

da redação com O Globo