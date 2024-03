Zula e Toninho da APS se apresentam como pré-candidatos à Prefeitura de Inhaúma

O xadrez eleitoral em Inhaúma conhece suas peças: nesta semana foram definidas as pré-candidaturas de Max Oliveira, o Zula e Antônio dos Santos, o Toninho da APS para a prefeitura da cidade.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Em nota enviada para a imprensa, o grupo político aponta que a escolha da dupla foi "recebida com entusiasmo pela população, que reconhece em Toninho um homem honesto, dedicado e com grande conhecimento das necessidades do município".

Zula já foi prefeito por três mandatos. Toninho fez carreira em empresas ligadas à Petrobras durante 35 anos, e hoje atua no ramo de construção e participa ativamente da comunidade, sendo membro da Igreja Matriz.

Na nota, o grupo político aponta que Toninho "tem história de vida e compromisso com o bem-estar da população o credenciam como o parceiro ideal para Zula na missão de reconstruir Inhaúma. Toninho representa a renovação, a ética e a experiência que a cidade precisa para superar os desafios atuais e trilhar um caminho de progresso e justiça social", afirmam,

Até o momento, não houveram apresentação de outras pré-candidaturas na cidade.

Pontos fortes

Segundo a nota, a dupla Zula e Toninho da APS teriam vários pontos positivos em relação ao pleito na cidade. Confira na íntegra:

" Experiência e conhecimento: Zula possui vasta experiência em gestão pública, tendo sido prefeito por três mandatos e no privado gerencia a Belmax, empresa de serralheria e caldeiraria, há mais de 38 anos. Toninho também possui experiência em administração privada, além de profundo conhecimento das necessidades da cidade

Honestidade e ética: Ambos os pré-candidatos são conhecidos por sua honestidade e compromisso com a ética na política.

Carisma e representatividade: Zula é uma figura muito querida na cidade, com grande capacidade de diálogo, trabalho e mobilização popular. Toninho também é uma pessoa muito respeitada e querida na comunidade.

Proposta de desenvolvimento e justiça social: Os pré-candidatos Zula e Toninho da APS apresentam uma proposta de governo que visa promover o desenvolvimento de Inhaúma, com foco na justiça social e na participação popular."

Da redação