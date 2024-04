Popularidade de Lula desaba mais de 10 pontos no Nordesde, reduto histórico do PT

A popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente no Nordeste, um tradicional reduto do Partido dos Trabalhadores (PT), está em declínio, conforme pesquisas recentes conduzidas por três institutos diferentes: Ipec, AtlasIntel e Paraná Pesquisas. Esses levantamentos indicam que a aprovação ao terceiro mandato do ex-presidente recuou mais de dez pontos na região nordestina.

Foto: Reprodução Partido dos Trabalhadores

Lula tem intensificado sua presença na região, realizando uma série de visitas e participando de eventos simbólicos, como a inauguração de uma estação em Arcoverde, Pernambuco, e a vistoria de obras da Ferrovia Transnordestina. Apesar disso, a simpatia do eleitorado nordestino em relação à Lula e ao governo está caindo rapidamente, conforme evidenciado pelo recente declínio na aprovação.

Embora Lula ainda mantenha a aprovação da maioria do eleitorado na região, a oscilação negativa é motivo de preocupação, considerando especialmente a proximidade das eleições municipais, que são consideradas estratégicas pelo PT. O partido planeja lançar candidatos em várias cidades nordestinas, incluindo Fortaleza, Teresina, Natal e Maceió, mas enfrenta desafios, já que não lidera as pesquisas em nenhuma dessas localidades.

A expectativa do PT é de que um bom desempenho nas eleições municipais deste ano no Nordeste possa fornecer uma base política sólida para Lula nas eleições presidenciais de dois anos. No entanto, a oposição já está se mobilizando na região, com o casal Jair e Michelle Bolsonaro aumentando sua presença no Nordeste.

Além de questões econômicas, como altas taxas de desemprego e inflação, a segurança pública é outra preocupação crescente na região. Com quase metade das cidades mais violentas do país localizadas no Nordeste, os eleitores estão cada vez mais cobrando resultados do governo.

Embora o governo tenha prometido uma série de medidas para enfrentar esses desafios, como investimentos em programas sociais e na educação, a percepção de que as soluções propostas não estão sendo eficazes pode estar contribuindo para a queda na popularidade de Lula na região.

Em resumo, os sinais de declínio na popularidade de Lula no Nordeste representam um desafio significativo para o PT, que historicamente contou com um forte apoio na região. Essa tendência pode ter impactos nas próximas eleições e sinaliza a necessidade de uma estratégia política mais assertiva por parte do partido.

da redação com Revista Veja