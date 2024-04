Juca Bahia transfere domicílio eleitoral para Sete Lagoas

O ex-prefeito de Paraopeba e candidato a deputado federal nas eleições de 2022, Juca Bahia, transferiu seu domicílio eleitoral para Sete Lagoas.

jJuca Bahia / Acervo pessoal

O Glossário Eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), explica que "domicílio eleitoral é o lugar de residência ou moradia da pessoa que solicita inscrição eleitoral, conforme o Código Eleitoral. Já de acordo com a jurisprudência da Corte, é o local onde o interessado tem vínculos, sejam políticos, econômicos, sociais ou familiares. Em outras palavras, o domicílio eleitoral é a cidade onde a pessoa tem o título de eleitor cadastrado".

Segundo TSE, "o domicílio eleitoral é um dado importante para a Justiça Eleitoral organizar todo o eleitorado do país e instituir as zonas e as seções eleitorais de uma circunscrição. Além disso, é requisito para os candidatos a cargos eletivos. Segundo a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), para concorrer em qualquer pleito, o interessado deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição seis meses antes da votação".

Vida política

José Valadares Bahia, o Juca Bahia, nasceu em Sete Lagoas em 13/04/1968 sendo filho de José Valadares Bahia Filho e Teresina Ribeiro Bahia. Consolidou sua vida profissional como empresário em diversos ramos como mineração, pecuária, agricultura, reflorestamento, empreendimentos imobiliários, dentre outros.

Em 2016 foi eleito pela primeira vez como prefeito de Paraopeba e foi reeleito para o cargo em 2020. Em 2022 renunciou à prefeitura para concorrer ao cargo de Deputado Federal pelo Podemos, tendo obtido 41.965 votos.

