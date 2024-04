Troca partidária: confira novas legendas dos vereadores de Sete Lagoas

Faltando pouco mais de seis meses para o pleito municipal de 2024, os edis de Sete Lagoas já se movimentam: 13 dos 17 vereadores já trocaram de legenda dentro da janela de filiações, que se encerrou na última sexta-feira (5).

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Ilustração

As novas composições se dão, entre a afinidade ideológica (como a escolha da vereadora Heloísa Frois ao Novo), a mais recursos para as campanhas e a possibilidade de garantir a cadeira no Legislativo. Além dos vereadores, o prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro também fez sua troca: saiu do Patriota para o PSB. O vice, Dr. Euro Andrade, filiou-se ao Rede, saindo do Podemos.

Vejam a situação atual de cada vereador:

Caio Valace: Podemos → PDT

Carol Canabrava: Avante

Eraldo da Saúde: PRD → PSB

Gilson Liboreiro: Solidariedade

Heloísa Frois: Cidadania → Novo

Ismael Soares: PSD → PSB

Ivan Luiz: Patriota → PDT

Ivson Gomes: Cidadania → PL

Janderson Avelar: MDB

João Evangelista: PSDB → PMN

José de Deus: Republicanos

Júnior Souza: PSD → PRD

Marli de Luquinha: MDB → PP

Pastor Alcides: PP → Republicanos

Rodrigo Braga: PV → MDB

Roney do Aproximar: União Brasil → PP

Sílvia Regina: PSC → Rede Sustentabilidade

Como o vereador é eleito?

A regra atual das eleições vedam a criação de chapas para o pleito proporcional, então, cada partido ou federação é responsável por garantir seu quociente eleitoral - este quociente é um cálculo onde é somado a quantidade de votos válidos na cidade, dividido pela quantidade de vagas na câmara (Sete Lagoas terá, a partir da próxima legislatura 19 vereadores).

Da mesma forma, essa regra implementada de 2021 irá barrar partidos que não conseguir alcançar o quociente eleitoral - com isso, vários políticos realizaram as trocas visando a estar em legendas que tem garantias de votos.

Calendário eleitoral

No calendário eleitoral, o próximo evento que marca a definição para as eleições são as convenções partidárias, que decidirão os candidatos, a partir do dia 20 de julho a 5 de agosto. O registro das chapas e candidatos será realizado até o dia 15 de agosto.

Filipe Felizardo, com colaboração de Vinícius Oliveira