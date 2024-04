Desembargador vota para cassar mandato de Moro; placar está em 3 a 2 a favor do senador

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) prosseguiu nesta tarde de terça-feira, 9, com o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). A sessão de hoje, iniciada às 14h, teve como destaque o voto do desembargador Julio Jacob Junior, que havia solicitado mais tempo para análise do caso na segunda-feira, dia 8. Jacob Junior votou contra o senador.

Foto: Evaristo Sa/AFP/ O juiz federal Sergio Moro

Durante a exposição de seu voto, que se estendeu por mais de duas horas e meia, Jacob Junior comparou as ações contra Moro ao processo envolvendo a senadora Selma Arruda. Eleita pelo estado de Mato Grosso em 2018, Arruda teve seu mandato cassado pouco mais de um ano após assumir o cargo, por abuso de poder econômico durante a pré-campanha, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O desembargador Julio Jacob Junior votou pela cassação do mandato de Moro, concordando com as alegações apresentadas pelos advogados do PL e da coalizão partidária formada por PT, PCdoB e PV. Esses partidos moveram ações no TRE-PR alegando que o ex-juiz federal cometeu abuso de poder econômico durante a pré-campanha de 2022.

Até o momento, acompanhando o voto de José Rodrigo Sade, votaram a favor da cassação de Moro o relator Luiz Carrasco Falavinha de Souza, Cláudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz.

O julgamento prossegue no TRE-PR, com o próximo voto a ser proferido pelo desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. O presidente da Corte eleitoral, Sigurd Roberto Bengtsson, será o último a votar. A expectativa é de que o julgamento seja concluído ainda na sessão desta terça-feira. Independentemente do resultado, as partes têm a possibilidade de recorrer ao TSE.

da redação com Revista Oeste

