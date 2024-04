Parlamento Jovem de Sete Lagoas visita a Assembleia Legislativa estadual

O Parlamento Jovem (PJ), programa da Câmara Municipal de Sete Lagoas que propõe a iniciação política na vida de estudantes de instituições públicas e privadas, coordenado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sete Lagoas, visitou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no último dia 11/04, em Belo Horizonte. O objetivo foi conhecer os trâmites da principal Casa Legislativa do Estado e a história da política brasileira, contada por meio do Memorial do Legislativo Mineiro.

Foto: Ascom CMSL

A visita proporcionou aos vereadores jovens uma verdadeira viagem no tempo no Memorial do Legislativo. Em cada detalhe, pôde ser percebido o quanto a história reflete o modelo político atual. Além disso, os jovens puderam conhecer a trajetória de personalidades que protagonizaram diferentes épocas: Tiradentes, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teutônio Vilela. Estes e outros nomes tiveram suas histórias imortalizadas nas estátuas presentes na Casa Legislativa. O Memorial traz, ainda, uma exposição de elementos históricos como câmeras, máquinas de escrever e vários outros componentes utilizados na Casa do Povo.

A vereadora Jovem, Giovana Prates, ressaltou a importância dos aprendizados durante a visita: “Conhecer a Assembleia foi uma experiência muito boa, muito conhecimento agregado. Eu acho que nós, como população, temos que estar cada dia mais engajados em conhecer nossa história, para que os erros do passado não se repitam e para que nossa sociedade esteja cada vez mais amparada”, opinou.

O Presidente da Câmara, vereador Caio Valace (PDT), acompanhou os jovens e justificou a ida à Assembleia como um aporte ao conhecimento cultural e político na vida dos membros do PJ: “Eles conhecerem um pouco da essência da política mineira e da cultura da nossa política, fazendo uma conexão com o passado para poder projetar o futuro. Isso tudo é uma construção absolutamente importante na formação política dos jovens”, afirmou.

Parlamento Jovem

O Parlamento Jovem é um projeto de iniciação política na vida de estudantes de escolas públicas e privadas e visa incentivar o conhecimento e a atuação política dos adolescentes. Com encontros mensais, os jovens vereadores desenvolvem projetos de lei para a cidade de Sete Lagoas e compõem, por um ano, o quórum parlamentar jovem instituído na Casa.

As inscrições para participação das escolas no novo chamamento público relativo ao programa Parlamento Jovem ficam abertas até o dia 17. As primeiras 17 escolas inscritas terão alunos representantes nas 17 cadeiras do PJ.

Da Redação com Ascom - CMSL