PT tem receio de que Lira coloque em pauta o impeachment de Lula 

Depois de um aumento na tensão, membros do PT mencionam duas razões para temer que Arthur Lira coloque em pauta o impeachment contra Lula

O PT está preocupado que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, possa colocar em pauta o pedido de impeachment de Lula. Esse medo é assunto de discussões privadas entre petistas que atuam na articulação política do Congresso.

Na ordem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Existem dois motivos que deixam o PT em estado de alerta. Primeiro, o aumento da tensão entre o governo Lula e Lira nos últimos dias. E, em segundo lugar, que o Planalto ainda não conseguiu construir uma base sólida na Câmara.

Se Lira decidir entrar em confronto, ele poderá desengavetar um dos 19 pedidos de impeachment de Lula já protocolados na Casa. O mais recente, liderado por Carla Zambelli, reuniu 140 assinaturas.

A avaliação dos petistas mais cautelosos é que, pelo menos por enquanto, Lira não iniciará uma ofensiva tão agressiva. Mas o futuro é incerto.

Lira deixará a presidência da Câmara em fevereiro de 2025. E, quanto mais próximo de deixar o cargo, mais tende a se irritar com demandas não atendidas pelo governo.

Pedidos de impeachment

O ex-presidente da casa, Eduardo Cunha, que instaurou o impeachment de Dilma, têm pelo menos uma característica em comum com Lira: o temperamento explosivo.

Até agora, já foram protocolados 19 pedidos de impeachment do presidente Lula. As razões são diversas. Vão desde a reunião com o ditador venezuelano Nicolás Maduro no Brasil até declarações contra Israel durante a guerra com o grupo terrorista Hamas.

“O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler decidiu matar os judeus”, disse Lula, na crítica mais contundente a Israel.

da redação com Metropoles