Comitê da Câmara dos EUA intima plataforma de vídeo Rumble para ter acesso a decisões do STF

O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos convocou a plataforma Rumble como parte de uma investigação relacionada à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A própria empresa anunciou isso nesta quarta (24), através de sua conta oficial no Twitter/X.

Foto: Reprodução X / Montagem

Os legisladores dos Estados Unidos estão buscando mais informações sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que resultaram na remoção de perfis de brasileiros das redes sociais.

"Rumble recebeu uma convocação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos EUA como parte de uma investigação sobre esforços para restringir o discurso online", afirmou a plataforma em seu tweet. "Vamos cooperar com a convocação, que solicita informações sobre ordens do STF."

Em dezembro de 2023, a Rumble optou por encerrar suas operações no Brasil devido a uma decisão judicial que exigia a remoção de conteúdo da plataforma.

O CEO da empresa, Chris Pavlovski, comunicou na época que os usuários brasileiros não teriam mais acesso à Rumble. Ele reiterou o compromisso da plataforma com a manutenção de uma internet livre e aberta. "Não seremos intimidados pelas demandas de governos estrangeiros para censurar os criadores da Rumble", afirmou Pavlovski em seu tweet.

O CEO também destacou que a Rumble é a única empresa de grande porte que defende a liberdade de expressão e os valores norte-americanos. Ele expressou o desejo de que um dia as grandes empresas de tecnologia se unam a eles nessa luta e respondam da mesma forma. "Esse é o dia em que todos ganharão. Continuarei dando o exemplo até que esse dia chegue."

Aviso disponível hoje no site da plataforma para quem acessa do Brasil - Foto: Printscreen

Relembre a saída do Rumble do Brasil

O Rumble, uma plataforma concorrente do Youtube, anunciou sua retirada do Brasil em protesto contra a crescente onda de censura que tem afetado seus usuários por meio de ordens judiciais e pressão governamental. O anúncio foi feito em 22 de dezembro (2023) pelo presidente do Rumble, Chris Pavlovski.

Antes desse anúncio, a plataforma havia removido parcialmente o canal Terça Livre em cumprimento a uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O canal Terça Livre é administrado pelo jornalista exilado Allan dos Santos.

Embora Pavlovski não tenha mencionado diretamente a ordem de Moraes ou qualquer usuário específico, a decisão de sair do Brasil foi claramente uma resposta às pressões do governo e às decisões judiciais que impactam a liberdade de expressão na plataforma.

Ao tentar acessar o site do Rumble, os usuários brasileiros são recebidos com uma mensagem informando que a plataforma está indisponível devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores. No entanto, a empresa está desafiando essas exigências e espera restaurar o acesso em breve.

Pavlovski afirmou que não será intimidado por demandas estrangeiras para censurar os criadores do Rumble e expressou sua decepção com o Judiciário brasileiro. Apesar da interrupção do serviço no Brasil, ele assegurou que isso não terá um impacto negativo significativo nos negócios da empresa.

O Rumble informou que decidiu desativar temporariamente o acesso à plataforma enquanto contesta as decisões judiciais, mantendo seu compromisso com uma internet livre e aberta e permitindo que os usuários com opiniões impopulares continuem a acessar o conteúdo sem restrições.

da redação