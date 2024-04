Ouvidoria da Câmara de Sete Lagoas é regulamentada; saiba como utilizar o serviço e para que serve

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Legislativo do dia 22 de abril deste ano, a Portaria nº 019/2024, que regulamenta o funcionamento dos serviços da Ouvidoria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Os serviços da Ouvidoria já estão disponíveis a todos os cidadãos e podem ser utilizados para denúncias, dúvidas, elogios, reclamações, solicitações, sugestões ou críticas.

Foto: Ascom CMSL

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, a regulamentação da Ouvidoria é um avanço e mais um canal de interlocução entre a Câmara e a população. "É importante ter um canal onde as pessoas possam reclamar e fazer denúncias acerca de direitos que foram negados na prestação de serviços na cidade e até mesmo denúncias que julgarem importantes realizar. Com isso, criamos uma Ouvidoria que vá ao encontro do cidadão que está lá na ponta e que, muitas vezes, não tem condição de vir à Câmara Municipal”, explicou o presidente Caio Valace.

As atribuições da Ouvidoria são:

Promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário; acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos na Portaria;

Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações na Portaria;

Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula;

Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.

As solicitações e o acesso à Ouvidoria podem ser realizados de duas maneiras diferentes: por meio eletrônico, através de formulário disponibilizado na página principal do site da Câmara Municipal de Sete Lagoas; e por meio físico (papel) ou verbal - presencialmente ou por telefone. Para realizar o pedido é necessário informar o nome, CPF ou RG, endereço físico ou eletrônico para recebimento de comunicações ou da própria informação solicitada.

Quem está responsável pelo novo canal é o advogado Wagner Marques, Controlador e Ouvidor do Legislativo sete-lagoano. “O prazo para resposta aos pedidos é de 30 dias, porém, se necessário, pode ser estendido por igual período uma única vez. No caso de pedidos de acesso à informação, o prazo de resposta é de 20 dias, prorrogável por mais dez”, explicou.

Para mais informações sobre a Ouvidoria e seu funcionamento, acesse o site www.camarasete.mg.gov.br (no link Ouvidoria) ou ligue: 3779-6347.

Da Redação com Comunicação Institucional - Câmara Municipal de Sete Lagoas