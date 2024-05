Câmara Municipal e TRE fecham parceria para facilitar vida do eleitor em Sete Lagoas

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), está oferecendo novos serviços para facilitar a vida do eleitor na cidade. A partir de agora, os cidadãos podem solicitar a transferência ou regularização do Título de Eleitor, emitir certidões, consultar multas e justificar a ausência às urnas presencialmente no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Câmara.

Foto: reprodução/ internet

A parceria foi formalizada na semana passada pelo presidente do Legislativo sete-lagoano, vereador Caio Valace, e a Mesa Diretora, em conjunto com o Juiz Eleitoral da Comarca de Sete Lagoas, Roberto das Graças.

O Termo de Cooperação Técnica visa implementar serviços essenciais para a população, como:

Requerimento de Alistamento, Revisão e Transferência Eleitoral

Emissão e validação de certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, de negativa de alistamento, entre outras

Consulta e pagamento de multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais

Justificativa Eleitoral para ausência do domicílio eleitoral no dia e horário da eleição (das 8h às 17 h)

Além dos serviços presenciais, a parceria entre a Câmara e o TRE também prevê a utilização das urnas eletrônicas nas eleições do Parlamento Jovem. A iniciativa visa qualificar o processo eleitoral e servir de referência para outras cidades.

Para solicitar os serviços presencialmente ou online, é necessário ter em mãos:

Documento oficial de identidade com foto (frente e verso)

Comprovante de residência emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 12 meses

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se aplicável)

Para homens nascidos em 2005, é necessário apresentar também comprovante de quitação do serviço militar

Eleitores sem biometria

Desde o dia 8 de abril, os serviços online estão suspensos para eleitores sem biometria. Isso significa que o atendimento para essas pessoas será exclusivamente presencial no CAC. Aqueles que já possuem suas digitais e foto cadastradas podem continuar utilizando o Autoatendimento Eleitoral até o dia 8 de maio.

O Cartório Eleitoral de Sete Lagoas está localizado na Av. Raquel Teixeira Viana, 648, no bairro Canaan. O local atende as Zonas 263, 264 e 322.

Da redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM