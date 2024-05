Câmara de Sete Lagoas lança eleições diretas nas escolas para o Parlamento Jovem

A Câmara Municipal de Sete Lagoas está trazendo uma novidade empolgante para a sexta edição do Parlamento Jovem (PJ), com um método inovador de eleição dos representantes escolares para o programa.

Foi anunciado nessa segunda-feira (6) pela Câmara Municipal de Sete Lagoas um novo método de escolher integrantes do Parlamento Jovem (PJ) – ao menos 17 colégios da cidade, entre públicas e privadas, escolherão seus representantes. Porém, escolas de áreas periféricas da cidade ficaram de fora.

O presidente da Câmara Caio Valace (PDT), juntamente com os organizadores do PJ, lançaram as eleições diretas na Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes e no Colégio Franciscano Regina Pacis, da região central da cidade. Ao longo da semana, as outras escolas participantes também receberão visitas similares.

O processo elegerá 17 estudantes do ensino médio para compor o próximo Parlamento Jovem de agosto deste ano até agosto de 2025. Um termo de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) garantirá o uso de urnas eletrônicas nas eleições. Cada escola indicará, com critérios pré-estabelecidos, dois alunos para concorrerem por uma vaga no Legislativo de Sete Lagoas.

O Parlamento Jovem, que agora completa sete anos na cidade, é um projeto de iniciação política destinado a estudantes de escolas públicas e privadas, com o objetivo de estimular o conhecimento e a participação política dos adolescentes. Para Caio Valace, esta evolução no processo é significativa. “Estamos aqui para lançar as eleições diretas para o Parlamento Jovem. É uma inovação do processo que julgamos essencial, como a promoção do debate entre os candidatos – são dois por escola – e também a utilização da urna eletrônica. Agora, os jovens vereadores estarão legitimados pelo voto para representar aquele colegiado no Parlamento Jovem”, comenta.

Para o presidente do Legislativo, trata-se de um dos projetos mais importantes que a Câmara patrocina “no sentido de formar politicamente a juventude, de conscientizar sobre a importância da política em um contexto social”. O Parlamento Jovem, por meio de suas reuniões, avalia e vota projetos que, posteriormente, são encaminhados ao Poder Legislativo e apresentados como Projeto de Lei pela Mesa Diretora.

As 17 escolas participantes são: Escola Estadual Edite Furst, Escola Estadual Dr. Avelar, Escola Estadual Doutor Olinto Sátyro Alvim, Colégio Alpha de Sete Lagoas, Escola Estadual Prefeito Zico Paiva, Escola Estadual Professor Cândido Azeredo, Colégio Promove Sete Lagoas, Escola Estadual José Evangelista França, Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior (Estadual), Colégio Roberto Herbster Gusmão, Instituto Alice Maciel, Colégio Anglo, Escola Estadual Maurilo de Jesus Peixoto (Industrial), Colégio Franciscano Regina Pacis, Colégio Batista Mineiro - Sete Lagoas, Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes e Colégio Caetano.

