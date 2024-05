Parlamento Jovem é eleito em Sete Lagoas; veja o resultado

Na última segunda-feira, 20 de maio, as 17 escolas participantes do processo de eleição dos novos vereadores do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sete Lagoas elegeram seus candidatos. Após o período de cadastro das escolas interessadas os jovens parlamentares assumem o mandato em agosto.

Foto: Arquivo SeteLagoas.com.br

Criado em 2018, o processo evoluiu e contou com debate entre os candidatos, propaganda eleitoral nas unidades de ensino e, por fim, a utilização de urnas eletrônicas. A iniciativa foi da atual Mesa Diretora da Câmara de Sete Lagoas. Um termo de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) garantiu o uso de urnas nas eleições.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, ressaltou que se trata de um momento histórico em Sete Lagoas quando o assunto é a inserção do jovem na política. Mais de mil jovens participaram diretamente do processo eleitoral nas escolas:

“Trata-se de um dia histórico e que precisa ser comemorado. Conseguimos agregar valor ao projeto do Parlamento Jovem, incorporando as urnas eletrônicas ao processo eleitoral, o que envolveu mais de mil jovens. Foram eleitos os jovens vereadores para o mandato de agosto de 2024 a agosto de 2025. Isso é muito importante porque despertamos a consciência crítica e promovemos um debate democrático, amplo e franco entre os candidatos, proporcionando a opção de escolha, semelhante à eleição de deputados, vereadores, governadores e outros cargos. Esse avanço enaltece o processo político e a direção da Câmara Municipal. Por isso, essa evolução é fundamental para o Parlamento Jovem”, destacou Caio Valace.

O número de votos poderá ser consultado na Escola do Legislativo. Confira os eleitos por escola:

Colégio Anglo – Mariana Vasconcelos Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes - Ana Cristina Morais Escola Dr. Avelar – Davi Teixeira Colégio Batista Mineiro – Henrique Chamom Colégio Franciscano Regina Pacis – Gustavo Abreu Colégio Professor Roberto Herbster Gusmão – Moíses Barbosa Escola Estadual Edite Furst – Pedro Guimarães Colégio Alpha – Luiz Henrique Viana Escola Estadual Olinto Alvim – Lavinia Rocha Escola Estadual Cândido Azeredo – Iasmim Gonzaga Colégio Caetano – Zara Chaves Escola Estadual José Evangelista – Bruna Dias Colégio Promove – Victor Godinho Escola Estadual Maurilo de Jesus Peixoto – Laura Cassimiro Escola Estadual Zico Paiva – Pedro Fernandes Escola Estadual João Fernandino – Analice Oliveira Instituto Alice Maciel – Eduarda Pereira

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas