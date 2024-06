Câmara de Sete Lagoas aprova doação de terreno para construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Com 10 votos favoráveis, o Legislativo aprovou a doação de um terreno de 22.788,94m² na Avenida Tonico Reis, em Sete Lagoas, para a construção do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) na cidade. A doação inclui todas as benfeitorias existentes e está sujeita a condições, como a conclusão das obras em até três anos e observância das normas de uso e ocupação do solo. A proposta foi votada em dois turnos durante Reunião Extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (29/05).

A doação originou-se do Projeto de Lei Ordinária nº 284 de 2024 encaminhado pela Prefeitura de Sete Lagoas à Câmara Municipal e aprovado na data de hoje.

Caso o IFTM não cumpra as condições, ou seja extinto, o imóvel reverterá ao patrimônio municipal, incorporando qualquer benfeitoria existente. A doação dispensa licitação e será formalizada por meio de instrumento público. O prefeito Duílio de Castro espera “que a doação contribua significativamente para o desenvolvimento educacional e tecnológico de Sete Lagoas”.

O IFTM de Uberaba

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) é uma autarquia federal com sede em Uberaba, Minas Gerais, vinculada ao Ministério da Educação. Sua missão é promover o conhecimento e formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico, melhorando a qualidade de vida da população.

Especializado em educação profissional e tecnológica, o IFTM oferece diversas modalidades de ensino, combinando conhecimentos técnicos e práticos. Em constante crescimento, a instituição busca formar indivíduos que contribuam para o avanço científico e a transformação da sociedade.

Da Redação com Comunicação Institucional - Câmara Municipal de Sete Lagoas