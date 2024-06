Mulher fica ferida após carro capotar e cair em grota de 6 metros em Curvelo

Uma mulher de 53 anos ficou ferida após o carro em que ela estava capotar e cair em uma grota de 6 metros de profundidade no bairro Chácara Santo Antônio, em Curvelo, na região Central de Minas Gerais, neste sábado (1).

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da direção enquanto descia um morro.

Os militares realizaram o resgate da mulher em um local de difícil acesso e a levaram para um hospital da cidade. Ela sofreu apenas ferimentos leves.

Da Redação com Hojeemdia

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI