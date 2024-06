Cinco brasileiros foragidos são presos ao desembarcar de voo de deportados dos EUA em Confins

Nesta sexta-feira (31), a Polícia Federal (PF) em Minas Gerais prendeu cinco brasileiros foragidos que desembarcaram de um voo de deportados dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana.

Entre os presos, destaca-se um homem de 43 anos condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por um homicídio cometido em 2005 em Gonzaga, no Vale do Rio Doce. Ele havia se mudado para os Estados Unidos em 2019 e foi incluído na difusão vermelha da Interpol em outubro do ano passado.

Outro preso, de 47 anos, foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de munições calibre 9 mm e peças de arma de fogo em Novo Cruzeiro, no Jequitinhonha, onde exercia um cargo eletivo. De acordo com a PF, ele recrutava adolescentes para a venda de drogas e estava entre os principais procurados do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Também entre os detidos estava um homem de 23 anos de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ele foi condenado a quase quatro anos de prisão por posse de duas barras e 50 buchas de maconha prontas para comercialização, além de um revólver calibre 38 com munição.

Os outros dois foragidos presos são acusados de estupro de vulnerável. Um deles, de 40 anos, abusou sexualmente da sobrinha entre 2009 e 2015, em Paranavaí (PR), começando quando a vítima tinha apenas 6 anos. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. O outro homem, de 43 anos, teria cometido o crime contra três vítimas.

Os cinco indivíduos foram detidos pela autoridade de imigração dos Estados Unidos e presos pela PF ao desembarcarem em Confins, sendo posteriormente conduzidos para presídios da Grande BH.

