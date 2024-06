Volta do feriado neste domingo à noite é marcada por acidentes e congestionamento na BR-040 em direção a BH

Um acidente envolvendo dois carros complicou o trânsito na noite deste domingo (2), na BR-040, na altura do Km 652, em Cristiano Otoni, região de Campo das Vertentes, Minas Gerais. A colisão ocorreu no sentido Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet/EM

A concessionária Via 040, responsável pelo trecho, foi acionada para atender ao acidente, mas não forneceu detalhes sobre possíveis feridos. Por volta das 19h30, o trânsito ainda estava parcialmente bloqueado, com dois quilômetros de congestionamento.

Ainda na BR-040, no Km 509, no limite entre Esmeraldas e Ribeirão das Neves, ambas na região metropolitana de Belo Horizonte, uma colisão entre dois veículos também interditou parcialmente a via. Esse foi o segundo acidente no trecho, sentido Belo Horizonte, em menos de três horas. Não há informações sobre feridos.

Da Redação com Itatiaia