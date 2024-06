Governo de Minas expande sistema eletrônico de informações para municípios

O Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), expandiu o Sistema Eletrônico de Informações (Sei!MG) para os municípios mineiros. Essa ferramenta, utilizada para tramitação digital de documentos, tem se consolidado como uma medida eficaz para a redução de custos e otimização de processos no Estado.

Imagem: Seplag-MG / Divulgação

O lançamento do Sei!MG Municípios ocorreu nesta segunda-feira (3/6), durante o Workshop Inova 2024, evento promovido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) que contou com a participação de mais de 300 prefeitos de Minas Gerais.

“Esta é uma oportunidade para oferecermos melhores serviços aos cidadãos mineiros, promovendo a inovação em parceria. Muitas vezes, as pessoas não distinguem entre serviços públicos estaduais e municipais, mas a nossa preocupação é única: garantir que os serviços em ambas as esferas sejam de qualidade e eficiência”, destacou a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto.

Sei!MG Municípios

A expansão para os municípios foi articulada através do Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), que visa promover a adoção do processo administrativo eletrônico pelas unidades federativas e prefeituras, mediante a cessão gratuita das soluções informatizadas de processo eletrônico disponibilizadas pelo governo federal.

Durante o evento, os municípios de Extrema, no Sul de Minas, e Ipatinga e Timóteo, no Vale do Aço, assinaram uma manifestação de interesse em participar do projeto piloto do sistema. O coordenador-Geral de negócios do Processo Eletrônico Nacional, Pedro Moreira, destacou os benefícios do Sei!MG na relação entre os Poderes e o cidadão.

“O Sei!MG é uma plataforma abrangente e de fácil controle dos processos. O sistema permite que o cidadão esteja mais próximo da administração pública, podendo pesquisar, consultar e participar ativamente do processo administrativo”, afirmou Moreira.

O Sei!MG foi desenvolvido e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). No Governo de Minas, a implantação do sistema foi coordenada pela Seplag-MG, órgão responsável por sua gestão. Agora, ele será expandido para municípios e empresas públicas interessadas na sua adoção.

Cidades do Futuro

O Sei!MG Municípios é uma das iniciativas do programa “Cidades do Futuro”, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) em parceria com a Seplag-MG. Este programa visa potencializar a transformação digital no Estado, promovendo cidades mais inteligentes e sustentáveis através de processos eletrônicos e soluções inovadoras.

Inova 2024

O Workshop Inova 2024 reúne autoridades, servidores públicos e empresas de tecnologia para fomentar a transformação digital em Minas Gerais e nos seus municípios. A iniciativa promove debates, apresentação de cases de sucesso e das inovações mais recentes do mercado tecnológico, com o objetivo de criar um serviço público mais eficiente, acessível e centrado no cidadão.

Da Redação com Agência Minas