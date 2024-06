Mulher idosa morre atingida por seu próprio veículo em um bairro nobre de Belo Horizonte

Uma mulher idosa faleceu depois de ser atingida por seu próprio veículo na rua Aimorés, localizada no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11).

Foto: Reprodução Internet/CBMMG

De acordo com relatos de testemunhas presentes no local, a senhora, com 75 anos de idade, retirou o carro da garagem e desceu para recuperar alguns pertences no porta-malas do veículo, porém, não acionou o freio de mão. Como resultado, o carro deslizou e acabou passando por cima da mulher idosa, que veio a falecer ainda no local.

Os serviços do Corpo de Bombeiros foram acionados no local do ocorrido.

Da Redação com R7