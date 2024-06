Homem entra na justiça para reconhecer união estável com padre em Minas

Um estudante de biomedicina entrou na Justiça para que seja reconhecido a união estável com um padre da cidade de Itumirim, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O homem quer uma pensão alimentícia até conseguir um sustento.

Foto: Diocese de São João del-Rei / ilustração

As informações são do UOL. Fernando Gomes (25 anos) afirma que tinha um caso com o padre Samuel Detomi (32 anos) entre janeiro de 2023 a março deste ano. O valor do pagamento solicitado é de um salário mínimo. Os advogados pedem para que uma pensão alimentícia também seja paga enquanto o processo estiver em tramitação.

Em maio, Fernando registrou um boletim de ocorrência contra Samuel por lesão corporal. Em entrevista à TV Record, o estudante diz que teve o rosto machucado quando o padre tentou retirar um celular da mão dele. "Ele ficou muito agressivo ao ponto de tomar o celular dele da minha mão, para que eu não escutasse um áudio que pudesse comprometer ele em alguma situação, e acabou machucando meu rosto", relatou.

Porém, essa suposta agressão não consta no relato do estudante no boletim de ocorrência pela defesa de Fernando. No documento, ele conta que sofria chantagem emocional e pressão psicológica, mas não cita o episódio de violência física.

O caso veio à tona neste mês, mas em maio Fernando já havia exposto nas redes sociais conversas entre ele e Samuel. Diante da repercussão, a Diocese de São João del-Rei afastou o padre das atividades na Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, em Itumirim. "Isso se deu pela divulgação de material, veiculado nas mídias digitais, com conteúdo de denúncia em desfavor do referido sacerdote. Esse procedimento, apesar de muito doloroso, é necessário para que se possa alcançar o profundo e coerente discernimento diante das implicações práticas devidas às normas do Direito Canônico", informou a Diocese.

Fernando Gomes afirma que conheceu Samuel Detomi em um aplicativo para relacionamentos. "Fomos jantar, Samuel se apresentou como psicólogo. Depois de jantar, a gente saiu de mãos dadas e fomos para praia", disse na entrevista para a TV Record.

Por meio de nota, a defesa do padre Samuel disse que não comentaria os detalhes do caso. Porém, confirmou o afastamento da paróquia e disse que "eventuais medidas cíveis ou criminais, acerca de fatos veiculados em rede social, serão adotadas perante a Polícia e o Poder Judiciário". O padre também registrou um boletim de ocorrência contra Fernando, mas o teor da denúncia não foi divulgado.

Da redação com UOL