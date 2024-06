Receita Federal apreende R$ 3 milhões em produtos piratas em shopping popular de BH

Uma operação conjunta da Receita Federal em um centro comercial popular, situado na região Central de Belo Horizonte, resultou na apreensão de aproximadamente 64 caixas contendo produtos importados de forma irregular e pirateados nesta quinta-feira (13). O valor estimado da apreensão é de R$ 3 milhões.

Foto: Receita Federal / Divulgação

Segundo informações fornecidas pelo órgão, está em andamento uma contagem detalhada dos produtos retidos. Entre os itens apreendidos, foram contabilizados pelo menos 1,5 mil celulares. Até o momento, não houve prisões relacionadas à operação.

A ação, denominada Operação "Atacado Central", investigou um total de dez estabelecimentos no local, suspeitos, de acordo com as investigações, de comercializarem produtos de origem irregular. Os principais alvos, de acordo com a Receita Federal, foram comerciantes com considerável capacidade financeira que se aproveitam do ambiente popular para vender mercadorias ilegais, prejudicando assim os comerciantes que operam de acordo com a legislação vigente.

Além disso, a investigação identificou que alguns dos suspeitos residem em áreas nobres da cidade e ostentam um estilo de vida luxuoso. Foram identificadas pessoas que residem em imóveis avaliados em mais de 3 milhões de reais, além de possuírem patrimônios significativos, muitos dos quais não declarados à Receita Federal.

A operação contou com a participação de 25 servidores da Receita Federal, juntamente com equipes da Polícia Militar.

Da Redação com Hojeemdia