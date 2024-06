'Jogo do Tigrinho': influencer mineiro é alvo de operação por enriquecimento ilícito

Um influenciador mineiro é alvo de investigação da Polícia Civil acerca de suposto enriquecimento ilícito com o "Jogo do Tigrinho", uma plataforma de cassino online, que é proibido no Brasil. Foram apreendidos três carros de luxo e uma moto aquática nessa quinta-feira (13).

Foto: Polícia Civil

O caso aconteceu em Extrema, sul de Minas. De acordo com a corporação, a suspeita é que os jogadores eram enganados e influenciados a apostarem, enquanto o influenciador ostentava uma vida de luxo com o dinheiro arrecadado. A investigação segue.

Influenciadores em esquema

Esta é a segunda fase de uma operação que teve início em fevereiro deste ano. Além do influenciador de Extrema, a namorada e mais um homem do Estado de São Paulo estão sendo investigados. Conforme as investigações, o influencer teve uma ascensão financeira rápida. Segundo o delegado que investiga o caso, há dois ou três anos ele trabalhava de motoboy e passou a ter carro de luxo e até uma moto aquática avaliada em R$ 170 mil.

Na época, os advogados dos acusados afirmaram que não há provas objetivas que configurem infrações penais. A defesa disse ainda que o investigado trabalha como gamer há cerca de 3 anos, é famoso por suas lives e que os fatos alegados serão devidamente esclarecidos na investigação e que está à disposição das autoridades policiais e do poder judiciário.

Jogo do Tigrinho é proibido no Brasil

O "jogo do tigrinho" é um cassino online famoso que promete ganhos fabulosos. Na prática, o objetivo dele é que o jogador faça uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela. Como o jogo não é desenvolvido pelas casas de apostas, ele pode aparecer em mais de um site, geralmente dentro de categorias como "cassino online", o que é proibido no Brasil.

No Brasil, o "Fortune Tiger" ficou famoso principalmente devido à extensa campanha que incluiu muitos influenciadores digitais e jogadores que compartilham suas táticas para se dar bem.

Da redação com G1