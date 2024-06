Segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito já podem ser solicitadas pelo celular; saiba como

Em uma iniciativa que visa facilitar a vida dos cidadãos mineiros e promover a modernização dos serviços públicos, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), em parceria com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais (Recivil), digitalizou a emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Agora, o serviço está disponível de forma online, no aplicativo MG App e no portal www.cidadao.mg.gov.br, dispensando a necessidade de deslocamento até cartórios.

Foto: Reprodução/ Internet

A iniciativa oferece diversos benefícios aos usuários, como:

Praticidade: A solicitação pode ser feita de qualquer lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de se deslocar até um cartório.

A solicitação pode ser feita de qualquer lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de se deslocar até um cartório. Agilidade: O processo é rápido e simples, com apenas alguns cliques.

O processo é rápido e simples, com apenas alguns cliques. Economia: O cidadão economiza tempo e dinheiro com transporte e deslocamentos.

O cidadão economiza tempo e dinheiro com transporte e deslocamentos. Segurança: O serviço online é seguro e confiável, com garantia de proteção dos dados pessoais.

O serviço online é seguro e confiável, com garantia de proteção dos dados pessoais. Acessibilidade: Pessoas com dificuldade de locomoção podem ter acesso ao serviço com mais facilidade.

Pessoas com dificuldade de locomoção podem ter acesso ao serviço com mais facilidade. Pré-registro de nascimento: mais praticidade para as famílias

Além da emissão de 2ª via de certidões, o MG App e o portal www.cidadao.mg.gov.br também oferecem o serviço de pré-registro de nascimento. Essa funcionalidade permite que os pais cadastrem os dados da criança antes do parto, agilizando o processo de registro após o nascimento. Em algumas maternidades do estado, o serviço já está integrado, possibilitando que o bebê saia do hospital com a certidão de nascimento em mãos.

Para solicitar a 2ª via da certidão de nascimento, casamento ou óbito, o cidadão deve seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo MG App nas versões Android ou iOS;

Acessar o site www.cidadao.mg.gov.br e fazer login com o gov.br;

e fazer login com o gov.br; No menu principal, selecionar a opção "Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito";

Clicar em "Emitir Certidão";

Pesquisar pelo nome e município;

Escolher se deseja receber a certidão em casa ou retirar no cartório;

Efetuar o pagamento da taxa de entrega (se for o caso);

Acompanhar o status da solicitação no menu "Minhas Certidões".

A digitalização da emissão de 2ª via de certidões é mais um passo do Governo de Minas na modernização e digitalização dos serviços públicos. A iniciativa visa oferecer serviços mais eficientes, práticos e acessíveis à população, além de contribuir para a desburocratização e a transparência da administração pública.

Desde sua implementação em 2021, mais de 40 mil certidões já foram solicitadas pelos canais digitais do Governo de Minas. O sucesso do serviço demonstra o compromisso do estado em oferecer serviços de qualidade para a população e em promover a utilização da tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos.

Da redação com Agência Minas