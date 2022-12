Criança de 4 anos é socorrida em estado grave após se afogar em piscina na Grande BH

Um menino, de 4 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros após se afogar em uma piscina no bairro Pousada Del Rey, em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (12).

Foto: Reprodução/Internet

A criança teria ficado quase 20 minutos submersa e foi socorrida já com a pele azulada e com falta de oxigenação do sangue. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé onde foi estabilizada e encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, pelo helicóptero arcanjo dos bombeiros, que auxiliou no atendimento.

Com Hoje em Dia