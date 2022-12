Adolescente pega moto escondida do pai e morre em acidente em Minas

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente depois de pegar uma moto escondida do pai em Pedralva, na região Sul de Minas, no domingo (11). O rapaz chegou a dar entrada na Santa Casa, mas sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Imagem Ilustrativa / Foto: somotoca.com.br

O outro motorista envolvido no acidente contou que voltava do serviço quando, ao passar pelo entroncamento da estrada, o motociclista não respeitou a sinalização. O adolescente foi arremessado com o impacto da batida.

O motorista, que trabalha em hospital, ligou para o serviço de emergência e para a Polícia Militar (PM). Quando os militares estavam indo para o local da batida, encontraram com os socorristas que transportavam a vítima.

Em conversa com o pai do adolescente, a PM foi informada que o familiar não sabia e nem tinha visto o filho saindo de casa com a moto. O rapaz não era habilitado. O motorista do Uno falou que ajudou nos primeiros socorros e que a vítima teve sangramento pelo ouvido, além de fratura no braço.

Enquanto a ocorrência era registrada, a PM entrou em contato com a Santa Casa de Misericórdia. Os profissionais informaram que realizaram os procedimentos de praxe, porém a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A perícia da Polícia Civil compareceu no local do acidente e após o fim dos trabalhos, a moto com os pertences da vítima foram entregues para o responsável. O circuito de segurança de uma casa, que fica às margens da estrada, registrou o momento do acidente. A gravação foi entregue para auxiliar nos trabalhos investigativos.

Com O Tempo