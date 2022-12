Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para sete

Sobe para sete o número de mortes em decorrência das chuvas em Minas Gerais, conforme boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), nesta terça-feira (13). Os dois casos mais recentes foram registrados em Inhapim, no Vale do Rio Doce, e em Presidente Bernardes, na Zona da Mata.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o levantamento, os dois óbitos foram registrados nesta segunda-feira (12). Um dos casos aconteceu quando dois jovens estavam fazendo manutenção em uma torre de transmissão de internet, na zona rural de Inhapim. Durante os trabalhos, uma forte chuva seguida de raios atingiu o local.

Os jovens então desceram e se abrigaram em um cômodo próximo a torre. Neste momento, eles foram atingidos por uma descarga elétrica proveniente de um raio. Um homem foi socorrido com vida e levado para o Hospital São Sebastião de Inhapim e, em seguida, transferido para o hospital de Caratinga. A outra vítima, um homem de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em Presidente Bernardes, uma idosa, de 66 anos, morreu após se afogar em córrego no Povoado do Sítio, há cerca de 7 km da cidade. De acordo com uma testemunha, a vítima voltava de uma novena, junto com duas sobrinhas, e ao chegarem nesse trecho notaram que o local estava alagado.

Apesar disso, o trio resolveu cruzar o alagamento. Em dado momento, a vítima veio a se desequilibrar ao pisar em um buraco caindo na água e sendo levada pela correnteza da enxurrada até o córrego. Horas depois, o corpo da mulher foi localizado pela Polícia Militar entre alguns galhos e folhas no leito do rio.

Desde 21 de setembro, quando iniciou o período chuvoso, Minas tem sete óbitos reconhecidos pelo governo como decorrentes das chuvas, além de 1.101 desabrigados e 4.308 desalojados. Os outros cinco óbitos foram registrados em Piraúba, em Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano e Bertópolis.

Com Hoje em Dia