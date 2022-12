VÍDEO: motociclista de Sete Lagoas morre após acidente com outra moto em Montes Claros

Dois motociclistas, sendo uma delas nascida em Sete Lagoas, morreram em um acidente entre duas motos, na tarde dessa segunda-feira (12), em uma rua que dá acesso ao Anel Rodoviário Leste de Montes Claros, no norte de Minas.

Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, as causas serão apuradas pela Polícia Civil, mas de acordo com testemunhas, um motociclista, de 42 anos, teria saído do Anel Rodoviário Leste invadido a contramão pela via marginal LMG-653, e bateu de frente com outra moto. Com o impacto, os veículos pegaram fogo.

De acordo com o Samu, uma equipe médica foi acionada para atender a ocorrência. Os motociclistas, de 30 e 42 anos, morreram no local. As chamas atingiram as vítimas que tiveram alguns membros dos corpos carbonizados.

Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram no local as chamas já tinham sido apagadas por outras pessoas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e depois disso os corpos foram encaminhados para o IML. As causas do acidente serão investigadas.

Da redação com G1