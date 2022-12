Tentando reatar namoro, homem agride a ex e sequestra filho do casal em BH

A Polícia Civil procura por um homem, de 29 anos, que agrediu a ex-companheira e sequestrou o filho do casal, de 9 anos, na madrugada desta terça-feira (13) no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte.

(Google Maps/ Reprodução)

Segundo a Polícia Militar, já havia uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, pedida pela mulher de 29 anos. A vítima contou que o homem chegou ao imóvel, por volta das 3h, muito nervoso e entrou em um beco que dava acesso à casa. Pela janela, os dois conversaram. O homem disse que queria reatar o namoro e que achava que a mulher estava tendo um caso com outra pessoa.

Ele pediu para ver o celular dela, o que foi negado. Após a negativa, ele ficou ainda mais nervoso, entrou na casa e estrangulou a jovem. Ela revidou e conseguiu se soltar. Temendo mais agressões, ela decidiu entregar o filho do casal para ele, que pedia para ver o menino. Ele fugiu com a criança no meio da chuva.

A PM foi até o local e conversou com a vítima e testemunhas. Depois, foram até a casa do pai do suspeito. Em conversas com o idoso, ele disse que o rapaz fugiu pulando os telhados vizinhos ao perceber a presença policial.

A criança foi encontrada em um dos quartos da casa e entregue para a mãe.

O homem é um criminoso conhecido pelos policiais. Ele possui mais de oito boletins de ocorrência registrados em seu nome, por crimes como tráfico de drogas, ameaça e direção perigosa.

As vítimas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia.

Com Hoje em Dia