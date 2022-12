Caminhão de poda de árvores atinge rede da Cemig e motorista morre eletrocutado em BH

O motorista de um caminhão de poda de árvores morreu eletrocutado após o veículo atingir a rede elétrica da Cemig, na tarde desta terça-feira (13). O acidente aconteceu na Rua Jovina de Souza, no bairro Letícia, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Motorista de caminhão recebe descarga elétrica após atingir rede da Cemig em BH. — Foto: Lucas Franco / TV Globo

"De acordo com o histórico, um caminhão munck realizava uma manobra quando parte da sua estrutura tocou a rede de alta tensão. O motorista, ainda não identificado, recebeu a descarga elétrica da alta tensão. Na sequência, o veículo continuou se locomovendo, momento em que colidiu com um poste e pegou fogo", esclareceu o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, até as 14h30, agentes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e duas equipes dos Bombeiros estavam no local "realizando a segurança da cena, impedindo que pessoas que passam pelo endereço recebam algum tipo de descarga elétrica".

Após o desligamento da rede, os militares iniciaram o combate às chamas no veículo. Os militares debelaram as chamas e retiraram o corpo do motorista, já sem vida, do veículo.

O g1 entrou em contato com a Cemig e aguarda retorno.

Com g1